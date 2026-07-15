Os passageiros da linha 404 (Jardim Maria Rosa) terão mudanças no atendimento a partir desta quarta-feira (15), em Campinas. A operação ganhará um ônibus adicional, novos horários e alterações no itinerário nas regiões do Campos Elíseos e da Vila Mingone.

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Com a reformulação determinada pela Emdec, a linha passará a entrar no Terminal BRT Campos Elíseos. No sentido bairro, o embarque será feito na plataforma A1. Para quem segue em direção ao Centro, o atendimento ocorrerá na plataforma A3.

A mudança também encerra a operação da linha 406 (Jardim Maria Rosa/Terminal Campos Elíseos), que será incorporada à 404. Na prática, os dois serviços serão reunidos em uma única linha.