Os passageiros da linha 404 (Jardim Maria Rosa) terão mudanças no atendimento a partir desta quarta-feira (15), em Campinas. A operação ganhará um ônibus adicional, novos horários e alterações no itinerário nas regiões do Campos Elíseos e da Vila Mingone.
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Com a reformulação determinada pela Emdec, a linha passará a entrar no Terminal BRT Campos Elíseos. No sentido bairro, o embarque será feito na plataforma A1. Para quem segue em direção ao Centro, o atendimento ocorrerá na plataforma A3.
A mudança também encerra a operação da linha 406 (Jardim Maria Rosa/Terminal Campos Elíseos), que será incorporada à 404. Na prática, os dois serviços serão reunidos em uma única linha.
No novo percurso, os ônibus que vêm pelas ruas Carmine Alberti e José Ferreira de Godoy seguirão pelas vias Armando Sarnes, João Mezalira e Augusto de Carvalho Asbahr, até chegar às avenidas Tancredo Neves e Amoreiras e ao terminal BRT.
Na região do Jardim Amoreiras, a linha deixará de circular pela Rua Antônio Mingone, onde um ponto de parada será desativado.
A inclusão de um veículo na frota permitirá a redução dos intervalos. Nos dias úteis, os ônibus terão partidas a cada 35 minutos nos horários de pico. Aos sábados e domingos, o intervalo será de 50 minutos.
No bairro, na Rua Ary Rodriguez, as viagens ocorrerão entre 4h50 e meia-noite nos dias úteis. Nos fins de semana, o atendimento será das 4h50 às 23h50.
No sentido contrário, a partir do Terminal Central, as partidas serão realizadas entre 5h45 e 0h45 de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, os ônibus circularão das 5h40 às 0h40.
A linha 404 liga o Jardim Maria Rosa ao Terminal Central, com passagem pelas regiões do Itatinga e das Amoreiras. Em junho, o serviço transportou quase 800 passageiros por dia útil, segundo a Emdec.