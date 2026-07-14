Menos de 24 após uma loja de fotografia ser destruída por um incêndio criminoso no Centro de Campinas, um homem suspeito de envolvimento no ataque foi preso pela Guarda Municipal na região do Swiss Park. A abordagem ocorreu na noite desta segunda-feira (13), após informações compartilhadas pela Polícia Civil.

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O estabelecimento, localizado no número 212 da Rua Doutor Quirino, foi atingido pelas chamas durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram a ação de um homem que chegou ao local por volta da 1h25, deixou uma sacola no chão, quebrou o vidro da fachada e lançou um objeto para dentro do comércio.

Poucos instantes depois, o fogo começou a se espalhar pela área interna. O suspeito deixou o local caminhando. A loja sofreu danos generalizados, mas ninguém ficou ferido.