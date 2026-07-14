Menos de 24 após uma loja de fotografia ser destruída por um incêndio criminoso no Centro de Campinas, um homem suspeito de envolvimento no ataque foi preso pela Guarda Municipal na região do Swiss Park. A abordagem ocorreu na noite desta segunda-feira (13), após informações compartilhadas pela Polícia Civil.
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O estabelecimento, localizado no número 212 da Rua Doutor Quirino, foi atingido pelas chamas durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram a ação de um homem que chegou ao local por volta da 1h25, deixou uma sacola no chão, quebrou o vidro da fachada e lançou um objeto para dentro do comércio.
Poucos instantes depois, o fogo começou a se espalhar pela área interna. O suspeito deixou o local caminhando. A loja sofreu danos generalizados, mas ninguém ficou ferido.
Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter as chamas e impedir que o incêndio atingisse imóveis vizinhos. O trabalho continuou durante a manhã, com o rescaldo e a eliminação de pontos quentes no estabelecimento.
Reprodução
A identificação do suspeito avançou a partir de um trabalho conjunto entre o Setor de Inteligência da Guarda Municipal e a Polícia Civil. As equipes reuniram informações sobre a possível motocicleta utilizada no ataque — uma Yamaha Crypton —, além das características das roupas e do capacete que apareceram nas imagens de segurança
Com essas informações, equipes do Grupo de Ações Especiais (GAE) da Guarda Municipal iniciaram patrulhamento na região e, por volta das 23h30, localizaram uma motocicleta com as características levantadas estacionada em frente a uma residência, nas proximidades da Fundação Bradesco, no Swiss Park.
O proprietário do veículo foi localizado e informado sobre a investigação. Após contato com o delegado responsável pelo caso, ele foi conduzido ao 10º Distrito Policial de Campinas.
Depois de ser ouvido, o homem teve a prisão determinada pela autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta também foi apreendida.
Durante a ocorrência, os agentes recolheram ainda um galão de gasolina, um par de botas, um par de luvas, uma balaclava e um telefone celular. O material deverá ser submetido à perícia e comparado com as imagens gravadas na Rua Doutor Quirino.
A investigação agora busca confirmar a participação do suspeito e esclarecer a motivação do ataque. Os registros das câmeras de segurança e os objetos apreendidos são considerados elementos centrais para a continuidade da apuração.