Um ciclista morreu após ser atingido por um carro na manhã desta terça-feira (14), no km 13 da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.

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Segundo as informações registradas pela concessionária Rodovias do Tietê, a bicicleta trafegava no contrafluxo da pista, no sentido Oeste, entre a faixa 2 e a área zebrada. No momento em que um Ford Fiesta entrou na faixa de aceleração da rodovia, houve a colisão frontal.

Com o impacto, a bicicleta caiu na faixa de domínio, enquanto o automóvel parou sobre a área zebrada.