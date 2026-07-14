Um ciclista morreu após ser atingido por um carro na manhã desta terça-feira (14), no km 13 da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.
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Segundo as informações registradas pela concessionária Rodovias do Tietê, a bicicleta trafegava no contrafluxo da pista, no sentido Oeste, entre a faixa 2 e a área zebrada. No momento em que um Ford Fiesta entrou na faixa de aceleração da rodovia, houve a colisão frontal.
Com o impacto, a bicicleta caiu na faixa de domínio, enquanto o automóvel parou sobre a área zebrada.
Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
As equipes de atendimento iniciaram manobras de reanimação por volta das 6h36, mas a morte foi confirmada pelo médico da unidade de suporte avançado às 7h25.
O ocupante do Fiesta não se feriu. O carro permaneceu no local, enquanto a bicicleta aguardava remoção.
O acostamento da pista Oeste ficou interditado para o atendimento da ocorrência. A perícia foi acionada às 9h03 para apurar as circunstâncias do acidente.
Não havia registro de congestionamento no trecho.