14 de julho de 2026
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ACIDENTE FATAL

Ciclista morre na SP-101 após colisão frontal em Hortolândia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Bicicleta seguia no contrafluxo quando foi atingida por um Ford Fiesta no km 13, em Hortolândia.
Bicicleta seguia no contrafluxo quando foi atingida por um Ford Fiesta no km 13, em Hortolândia.

Um ciclista morreu após ser atingido por um carro na manhã desta terça-feira (14), no km 13 da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.

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Segundo as informações registradas pela concessionária Rodovias do Tietê, a bicicleta trafegava no contrafluxo da pista, no sentido Oeste, entre a faixa 2 e a área zebrada. No momento em que um Ford Fiesta entrou na faixa de aceleração da rodovia, houve a colisão frontal.

Com o impacto, a bicicleta caiu na faixa de domínio, enquanto o automóvel parou sobre a área zebrada.


Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

As equipes de atendimento iniciaram manobras de reanimação por volta das 6h36, mas a morte foi confirmada pelo médico da unidade de suporte avançado às 7h25.

O ocupante do Fiesta não se feriu. O carro permaneceu no local, enquanto a bicicleta aguardava remoção.

O acostamento da pista Oeste ficou interditado para o atendimento da ocorrência. A perícia foi acionada às 9h03 para apurar as circunstâncias do acidente.

Não havia registro de congestionamento no trecho.

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