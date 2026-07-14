Um motociclista morreu em um acidente envolvendo três veículos na tarde de segunda-feira (13), na Rodovia D. Pedro I (SP-065), em Campinas. A ocorrência foi registrada no km 128, na pista sentido Sul.
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Segundo as informações coletadas no local, o condutor de uma Honda CG 125 atingiu a traseira de um veículo ainda não identificado. Após a colisão, ele caiu na pista junto com a motocicleta.
Na sequência, o motociclista e a moto foram atingidos por uma carreta que seguia no mesmo sentido. O condutor da motocicleta morreu no local.
O veículo atingido inicialmente deixou o trecho antes da chegada das equipes de atendimento e não havia sido identificado. As circunstâncias da colisão e a participação desse motorista deverão ser apuradas.
Divulgação/Rota das Bandeiras
Uma pessoa ligada à carreta sofreu ferimentos leves. Outra pessoa envolvida na ocorrência não se feriu.
A pista sentido Sul chegou a ficar completamente interditada por quase quatro horas, entre 17h57 e 21h54, para o trabalho das equipes de emergência, da Polícia Militar Rodoviária e da perícia.
Depois da liberação parcial, a faixa 1 permaneceu bloqueada até 23h42. O acidente provocou congestionamento de 5,5 quilômetros, entre os quilômetros 134 e 128,5.
A motocicleta foi removida para uma base da Polícia Militar Rodoviária. A carreta apresentou problema em um dos pneus, recebeu auxílio da concessionária e seguiu viagem após a conclusão do atendimento.
O caso deverá ser investigado para esclarecer a dinâmica do acidente e identificar o veículo que deixou o local.