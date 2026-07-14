Um motociclista morreu em um acidente envolvendo três veículos na tarde de segunda-feira (13), na Rodovia D. Pedro I (SP-065), em Campinas. A ocorrência foi registrada no km 128, na pista sentido Sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo as informações coletadas no local, o condutor de uma Honda CG 125 atingiu a traseira de um veículo ainda não identificado. Após a colisão, ele caiu na pista junto com a motocicleta.

Na sequência, o motociclista e a moto foram atingidos por uma carreta que seguia no mesmo sentido. O condutor da motocicleta morreu no local.