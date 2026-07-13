13 de julho de 2026
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INCÊNDIO CRIMINOSO

Câmera flagra ataque a loja em Campinas na Rua Dr. Quirino; VEJA

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Gravação mostra suspeito quebrando a vitrine e lançando material em chamas dentro do comércio na Rua Doutor Quirino.
Gravação mostra suspeito quebrando a vitrine e lançando material em chamas dentro do comércio na Rua Doutor Quirino.

O incêndio que destruiu uma loja de fotografia no Centro de Campinas foi provocado por um homem que aparece em imagens de segurança atacando o estabelecimento durante a madrugada desta segunda-feira (13).

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A gravação mostra o suspeito chegando à Rua Doutor Quirino por volta da 1h25. Ele se aproxima da fachada, coloca uma sacola no chão e quebra o vidro da vitrine.

Pouco depois, o homem lança um objeto para o interior do imóvel. O fogo surge em seguida e ganha força rapidamente, enquanto ele deixa o local caminhando.


Reprodução/Google

As chamas atingiram toda a área interna do comércio, instalado no número 212 da via. Equipamentos, móveis e outros materiais foram consumidos pelo incêndio, que provocou danos generalizados no estabelecimento, que fica ao lado de uma oficina e vizinho de um prédio residencial que foi evacuado preventivamente.

O Corpo de Bombeiros mobilizou oito viaturas para controlar o fogo. A ocorrência se estendeu pela madrugada e avançou pela manhã, quando as equipes ainda realizavam o rescaldo e verificavam possíveis pontos de calor.

Apesar da destruição, não houve feridos.

O registro das câmeras passa a ser uma das principais provas para a investigação. A Polícia Civil deverá analisar as imagens, tentar identificar o responsável e apurar o que motivou o ataque.

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