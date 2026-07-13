Morador de Espírito Santo do Pinhal, Júnior Silva, de 27 anos, foi assassinado na tarde deste domingo (12), no bairro Parque das Laranjeiras, em Mogi Mirim, após ser baleado durante uma negociação para venda de um iPhone que teria sido combinada pelas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo apuração da reportagem, a vítima se encontrou com um suposto comprador no local indicado. Ao chegar, no entanto, foi surpreendida por um homem encapuzado, que anunciou o roubo e disparou contra o jovem.

Mesmo ferido, Júnior perdeu o controle do veículo, que desceu uma pequena ribanceira às margens da via. A namorada dele, que estava no carro no momento do crime, não foi atingida, mas sofreu forte abalo emocional e precisou de atendimento médico ainda no local.