13 de julho de 2026
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INCÊNDIO

VÍDEO: Fogo devasta loja de fotografia no Centro de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Oito viaturas foram mobilizadas para combater as chamas em um imóvel comercial da Rua Doutor Quirino.
Oito viaturas foram mobilizadas para combater as chamas em um imóvel comercial da Rua Doutor Quirino.

Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros durante a madrugada desta segunda-feira no Centro de Campinas. O fogo atingiu uma loja especializada em fotografia, instalada no número 212 da Rua Doutor Quirino.

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A ocorrência começou por volta da 1h50. Quando as equipes chegaram, as chamas já haviam tomado o estabelecimento e se espalhado pela área interna do imóvel.

A corporação enviou oito viaturas para controlar o incêndio e impedir que o fogo avançasse para construções próximas. O estabelecimento sofreu danos generalizados e teve a estrutura interna consumida pelas chamas.

Apesar da dimensão da ocorrência, não houve registro de feridos.


Reprodução/Google

O trabalho dos bombeiros se estendeu pela manhã, com a realização do rescaldo. As equipes permaneceram no endereço para localizar pontos de calor, remover materiais queimados e reduzir o risco de reignição.

A origem do incêndio não havia sido esclarecida. A apuração deverá considerar a avaliação das condições do imóvel e os levantamentos realizados após a liberação da área.

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