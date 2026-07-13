Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros durante a madrugada desta segunda-feira no Centro de Campinas. O fogo atingiu uma loja especializada em fotografia, instalada no número 212 da Rua Doutor Quirino.

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A ocorrência começou por volta da 1h50. Quando as equipes chegaram, as chamas já haviam tomado o estabelecimento e se espalhado pela área interna do imóvel.

A corporação enviou oito viaturas para controlar o incêndio e impedir que o fogo avançasse para construções próximas. O estabelecimento sofreu danos generalizados e teve a estrutura interna consumida pelas chamas.