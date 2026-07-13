Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros durante a madrugada desta segunda-feira no Centro de Campinas. O fogo atingiu uma loja especializada em fotografia, instalada no número 212 da Rua Doutor Quirino.
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A ocorrência começou por volta da 1h50. Quando as equipes chegaram, as chamas já haviam tomado o estabelecimento e se espalhado pela área interna do imóvel.
A corporação enviou oito viaturas para controlar o incêndio e impedir que o fogo avançasse para construções próximas. O estabelecimento sofreu danos generalizados e teve a estrutura interna consumida pelas chamas.
Apesar da dimensão da ocorrência, não houve registro de feridos.
Reprodução/Google
O trabalho dos bombeiros se estendeu pela manhã, com a realização do rescaldo. As equipes permaneceram no endereço para localizar pontos de calor, remover materiais queimados e reduzir o risco de reignição.
A origem do incêndio não havia sido esclarecida. A apuração deverá considerar a avaliação das condições do imóvel e os levantamentos realizados após a liberação da área.