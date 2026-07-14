Há quem enxergue Campinas apenas pelos números. São mais de um milhão de habitantes, uma das maiores economias do Brasil, polo tecnológico, universitário, científico e logístico. Uma cidade que produz conhecimento, gera empregos, atrai investimentos e influencia muito além de seus limites geográficos.

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Mas quem vive Campinas sabe que ela nunca coube apenas nas estatísticas.

Campinas é uma cidade de contrastes. É capaz de reunir centros de pesquisa reconhecidos mundialmente e, ao mesmo tempo, conviver com bairros que ainda aguardam infraestrutura básica. É referência em saúde, mas enfrenta filas e superlotação. Exibe arranha-céus modernos enquanto carrega cicatrizes de um Centro Histórico que luta para permanecer vivo.