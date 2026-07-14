Uma idosa de 86 anos foi vítima de ameaças do próprio filho, no Jardim Itacolomy, em Mogi Guaçu. O motivo da agressão teria sido a recusa da mulher em vender o apartamento onde reside, localizado em um condomínio da região.

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A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e enviou uma equipe ao local. Ao chegarem, os agentes flagraram o suspeito, de 28 anos, ameaçando a própria mãe, que é viúva, aposentada e pensionista.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado pela autoridade de plantão e recolhido à cela, permanecendo à disposição da Justiça. A idosa foi amparada pelos guardas municipais e levada de volta para sua residência em segurança.