Uma mulher de 25 anos morreu e um homem de 32 ficou gravemente ferido após um acidente de motocicleta registrado na madrugada deste domingo, 12, em Campinas. A colisão aconteceu por volta das 3h, na Avenida Ruy Rodrigues, na Vila Palácio, quando a moto bateu contra um poste no canteiro central da via.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle da motocicleta antes de atingir o poste. Com a força do impacto, os dois ocupantes foram arremessados.

A passageira, identificada como Gabrielle Cristina dos Santos Falcão, morreu no local. O motociclista, Alex Silva de Melo, foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da cidade.