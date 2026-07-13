Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após roubar uma mulher de 33 anos em Monte Mor. O crime ocorreu na Rua Guilherme Júlio Scheffer, no Jardim Nova Alvorada. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que, ao deixar a residência de uma amiga, foi seguida pelo suspeito, que a agrediu com socos e golpes de faca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ela teve ferimentos nas mãos, nos braços e no nariz. O autor levou um celular, um cartão bancário e R$ 120 em dinheiro, fugindo em seguida. Com base nas características repassadas pela vítima, as equipes realizaram buscas e localizaram o homem próximo à casa dele. Durante a abordagem, foram apreendidos uma faca, 0,002 kg de cocaína, dinheiro e uma chave. O suspeito confessou o roubo e disse ter trocado o celular por entorpecentes.

A vítima foi socorrida a uma unidade de saúde e recebeu atendimento médico. Na delegacia, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o homem permanece à disposição da Justiça.