13 de julho de 2026
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QUE ABSURDO

Ladrão esfaqueia mulher, rouba celular e troca por drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima foi agredida com socos e golpes de faca ao sair da casa de uma amiga; suspeito foi localizado com cocaína e dinheiro
Vítima foi agredida com socos e golpes de faca ao sair da casa de uma amiga; suspeito foi localizado com cocaína e dinheiro

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após roubar uma mulher de 33 anos em Monte Mor. O crime ocorreu na Rua Guilherme Júlio Scheffer, no Jardim Nova Alvorada. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que, ao deixar a residência de uma amiga, foi seguida pelo suspeito, que a agrediu com socos e golpes de faca.

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Ela teve ferimentos nas mãos, nos braços e no nariz. O autor levou um celular, um cartão bancário e R$ 120 em dinheiro, fugindo em seguida. Com base nas características repassadas pela vítima, as equipes realizaram buscas e localizaram o homem próximo à casa dele. Durante a abordagem, foram apreendidos uma faca, 0,002 kg de cocaína, dinheiro e uma chave. O suspeito confessou o roubo e disse ter trocado o celular por entorpecentes.

A vítima foi socorrida a uma unidade de saúde e recebeu atendimento médico. Na delegacia, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o homem permanece à disposição da Justiça.

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