O Planetário Municipal de Campinas terá entrada gratuita nesta terça-feira, 14 de julho, como parte das comemorações pelos 252 anos da cidade. Ao todo, serão realizadas três sessões abertas ao público, às 15h, 16h e 17h.

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Cada horário contará com 60 vagas. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do local, das 14h30 às 17h, por ordem de chegada. Cada pessoa poderá retirar até cinco convites, de acordo com a disponibilidade.

Instalado na Lagoa do Taquaral, no Parque Portugal, o Planetário oferece projeções em uma cúpula de oito metros de diâmetro. Durante as sessões, o público pode acompanhar representações de mais de 60 constelações e cerca de 3 mil estrelas.