Um grave acidente registrado na noite desta sexta-feira, 10, terminou com a morte de duas pessoas na Rodovia Francisco Von Zuben (SP-091), entre Campinas e Valinhos. As vítimas estavam em um Porsche Cayman, que saiu da pista, bateu contra uma árvore e pegou fogo.

De acordo com as informações, equipes foram acionadas por volta das 23h25 e encontraram o veículo completamente destruído pelas chamas. Após o combate ao incêndio realizado pelo Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes foram localizados já sem vida, carbonizados no interior do automóvel.

Uma das vítimas foi identificada como Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos, estudante da Faculdade São Leopoldo Mandic. Natural de Albertina (MG), o jovem morava em Campinas por causa dos estudos. A segunda vítima é uma mulher, cuja identidade ainda não havia sido oficialmente confirmada até a última atualização da ocorrência.