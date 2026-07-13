13 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Dupla com carro roubado morre em troca de tiros com GM em Sousas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Segundo a ocorrência registrada no 1º Distrito Policial, os agentes foram acionados após informações da Polícia Rodoviária sobre um veículo SW4 com queixa de roubo no Rio de Janeiro.
Segundo a ocorrência registrada no 1º Distrito Policial, os agentes foram acionados após informações da Polícia Rodoviária sobre um veículo SW4 com queixa de roubo no Rio de Janeiro.

Dois homens, ainda não identificados, morreram no domingo após uma perseguição policial que terminou em troca de tiros com guardas municipais de Itatiba, no distrito de Sousas, em Campinas.

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Segundo a ocorrência registrada no 1º Distrito Policial, os agentes foram acionados após informações da Polícia Rodoviária sobre uma Toyota SW4 com queixa de roubo no Rio de Janeiro.

Ao tentarem realizar a abordagem, os ocupantes do veículo fugiram em alta velocidade pela rodovia, seguindo por vias vicinais até perderem o controle da direção e caírem em uma ribanceira.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois suspeitos estavam armados e resistiram à abordagem, trocando disparos com os agentes. Ambos foram baleados e morreram no local. Nenhum guarda municipal ficou ferido.

A perícia técnica foi acionada para os trabalhos de investigação. As armas apreendidas e o veículo recuperado foram encaminhados à delegacia.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial, resistência e receptação.

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