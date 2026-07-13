Dois homens, ainda não identificados, morreram no domingo após uma perseguição policial que terminou em troca de tiros com guardas municipais de Itatiba, no distrito de Sousas, em Campinas.

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Segundo a ocorrência registrada no 1º Distrito Policial, os agentes foram acionados após informações da Polícia Rodoviária sobre uma Toyota SW4 com queixa de roubo no Rio de Janeiro.

Ao tentarem realizar a abordagem, os ocupantes do veículo fugiram em alta velocidade pela rodovia, seguindo por vias vicinais até perderem o controle da direção e caírem em uma ribanceira.