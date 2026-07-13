Dois homens, ainda não identificados, morreram no domingo após uma perseguição policial que terminou em troca de tiros com guardas municipais de Itatiba, no distrito de Sousas, em Campinas.
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Segundo a ocorrência registrada no 1º Distrito Policial, os agentes foram acionados após informações da Polícia Rodoviária sobre uma Toyota SW4 com queixa de roubo no Rio de Janeiro.
Ao tentarem realizar a abordagem, os ocupantes do veículo fugiram em alta velocidade pela rodovia, seguindo por vias vicinais até perderem o controle da direção e caírem em uma ribanceira.
De acordo com o boletim de ocorrência, os dois suspeitos estavam armados e resistiram à abordagem, trocando disparos com os agentes. Ambos foram baleados e morreram no local. Nenhum guarda municipal ficou ferido.
A perícia técnica foi acionada para os trabalhos de investigação. As armas apreendidas e o veículo recuperado foram encaminhados à delegacia.
O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial, resistência e receptação.