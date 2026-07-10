O fim de semana após o feriado prolongado será de mudança gradual no tempo em Campinas e região. Depois de uma sequência de dias secos e estáveis, as manhãs continuam com temperaturas típicas de inverno, mas o calor ganha força no sábado. No domingo, a chegada de instabilidades deve aumentar a nebulosidade e trazer possibilidade de chuva.
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Nesta sexta-feira, o tempo permanece firme. A mínima prevista é de 11°C, mantendo a sensação de frio nas primeiras horas do dia. Com o predomínio do sol, a temperatura sobe ao longo da tarde e pode chegar aos 25°C.
A umidade relativa do ar deve cair para cerca de 51% no período mais quente, mas ainda permanece em patamar considerado confortável. Não há previsão de chuva para esta sexta-feira.
No sábado, o aquecimento será mais evidente. Os termômetros devem variar entre 13°C e 27°C, fazendo deste o dia mais quente do fim de semana. O sol continua predominando, sem expectativa de chuva, enquanto a umidade pode recuar para perto de 49% à tarde.
A principal alteração está prevista para domingo. O dia ainda deve começar com sol entre nuvens, mas uma nova instabilidade passa a influenciar o Estado e favorece pancadas de chuva entre a tarde e a noite.
Com o aumento da nebulosidade, a temperatura não deve subir tanto. A previsão indica mínima de 15°C e máxima de 21°C. O volume de chuva esperado é baixo, em torno de 4 milímetros, mas suficiente para marcar uma mudança no padrão do tempo em Campinas e região.