O fim de semana após o feriado prolongado será de mudança gradual no tempo em Campinas e região. Depois de uma sequência de dias secos e estáveis, as manhãs continuam com temperaturas típicas de inverno, mas o calor ganha força no sábado. No domingo, a chegada de instabilidades deve aumentar a nebulosidade e trazer possibilidade de chuva.

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Nesta sexta-feira, o tempo permanece firme. A mínima prevista é de 11°C, mantendo a sensação de frio nas primeiras horas do dia. Com o predomínio do sol, a temperatura sobe ao longo da tarde e pode chegar aos 25°C.

A umidade relativa do ar deve cair para cerca de 51% no período mais quente, mas ainda permanece em patamar considerado confortável. Não há previsão de chuva para esta sexta-feira.