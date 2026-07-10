Um homem foi preso na noite de quarta-feira (8) suspeito de tentar matar o companheiro no Jardim Alvorada, em Mogi Guaçu. A vítima sofreu um corte profundo no pescoço, foi socorrida e, segundo as informações iniciais, passa bem.

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A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como lesão corporal. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima ferida, que relatou ter sido atacada com uma faca após uma discussão com o parceiro por motivos financeiros.

Ainda no atendimento, a vítima informou as características do suspeito. Com base na descrição, os policiais fizeram buscas pela região e localizaram o homem pouco depois. A faca usada no ataque não foi encontrada.