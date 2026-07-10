10 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por esfaquear companheiro no pescoço

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima foi atingida no pescoço durante discussão por motivos financeiros; agressor já tinha histórico de violência doméstica.
Vítima foi atingida no pescoço durante discussão por motivos financeiros; agressor já tinha histórico de violência doméstica.

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (8) suspeito de tentar matar o companheiro no Jardim Alvorada, em Mogi Guaçu. A vítima sofreu um corte profundo no pescoço, foi socorrida e, segundo as informações iniciais, passa bem.

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A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como lesão corporal. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima ferida, que relatou ter sido atacada com uma faca após uma discussão com o parceiro por motivos financeiros.

Ainda no atendimento, a vítima informou as características do suspeito. Com base na descrição, os policiais fizeram buscas pela região e localizaram o homem pouco depois. A faca usada no ataque não foi encontrada.

O suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, com agravante de reincidência em violência doméstica.

A ocorrência foi enquadrada no contexto da Lei Maria da Penha, que também pode ser aplicada em relações homoafetivas. Após receber atendimento médico, a vítima compareceu à CPJ para prestar depoimento.

A Polícia Civil seguirá investigando o caso e tentando localizar a arma utilizada no crime.

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