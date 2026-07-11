Campinas entrou no centro do tabuleiro eleitoral paulista. O PT decidiu realizar na cidade a convenção estadual que deve confirma Fernando Haddad como candidato ao governo de São Paulo em 2026. O encontro está marcado para o dia 25 de julho, um sábado, no Clube Concórdia, em Sousas, e deve ter a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão dá à metrópole campineira um papel estratégico no início formal da campanha petista no Estado. Mais do que a troca de endereço de um evento partidário, a escolha reforça a tentativa de Haddad de se apresentar ao eleitorado do interior como uma alternativa conectada às demandas fora da capital. O PT e a esquerda tentam romper a ascensão conservadora nas cidades do interior. Vale lembrar que em 2024, nenhum município da Região Metropolitana de Campinas elegeu prefeitos de partidos de esquerda.

O ato chegou a ser planejado para Ribeirão Preto, mas acabou transferido para Campinas. Mesmo com a mudança, o recado político permanece o mesmo: o PT quer tentar ampliar sua presença em cidades-polo do interior e reduzir a concentração da disputa em torno da Região Metropolitana de São Paulo, onde tem mais apoio consolidado. Isso não serve apenas para Haddad, mas é uma iniciativa primordial para a disputa a reeleição de Lula e sua ambição de fazer Marina Silva (PT) e Simone Tebet (PSB) senadoras. As duas devem estar presentes na convenção.