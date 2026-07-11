Campinas entrou no centro do tabuleiro eleitoral paulista. O PT decidiu realizar na cidade a convenção estadual que deve confirma Fernando Haddad como candidato ao governo de São Paulo em 2026. O encontro está marcado para o dia 25 de julho, um sábado, no Clube Concórdia, em Sousas, e deve ter a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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A decisão dá à metrópole campineira um papel estratégico no início formal da campanha petista no Estado. Mais do que a troca de endereço de um evento partidário, a escolha reforça a tentativa de Haddad de se apresentar ao eleitorado do interior como uma alternativa conectada às demandas fora da capital. O PT e a esquerda tentam romper a ascensão conservadora nas cidades do interior. Vale lembrar que em 2024, nenhum município da Região Metropolitana de Campinas elegeu prefeitos de partidos de esquerda.
O ato chegou a ser planejado para Ribeirão Preto, mas acabou transferido para Campinas. Mesmo com a mudança, o recado político permanece o mesmo: o PT quer tentar ampliar sua presença em cidades-polo do interior e reduzir a concentração da disputa em torno da Região Metropolitana de São Paulo, onde tem mais apoio consolidado. Isso não serve apenas para Haddad, mas é uma iniciativa primordial para a disputa a reeleição de Lula e sua ambição de fazer Marina Silva (PT) e Simone Tebet (PSB) senadoras. As duas devem estar presentes na convenção.
Reprodução/Redes Sociais
Campinas tem peso próprio nessa estratégia. A cidade é uma das maiores economias do país, lidera uma região metropolitana populosa e funciona como referência política para municípios vizinhos. Por isso, sediar a convenção também ajuda a projetar a candidatura de Haddad para além do eixo tradicional da política paulista.
O desempenho do petista na eleição de 2022 segue como referência interna para o partido. Naquele ano, Haddad foi derrotada no segundo turno por Tarcísio de Freitas (Republicanos). O petista vinha sendo apontado como líder absoluto nas pesquisas, mas viu as urnas mostrarem um cenário completamente diferente já no primeiro turno. No fim, Haddad terminou a disputa com 44,77% dos votos válidos. De todo modo, a avaliação de setores do PT é que essa votação ajudou a dar sustentação à campanha de Lula no Estado, mesmo com a vitória de Jair Bolsonaro em São Paulo na disputa presidencial.
A convenção estadual é o rito partidário que oficializa a candidatura, consolida alianças e define a chapa que será apresentada à Justiça Eleitoral para a disputa ao governo de São Paulo.
Tabata Amaral em Campinas
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Campinas receberá uma roda de conversa sobre política, representação e transformação social com a deputada federal Tabata Amaral (PSB) e a ativista política e pré-candidata à Assembleia Legislativa, Rebeca Cristina (PSB). O encontro será realizado neste sábado, às 18h, no bairro Nova Campinas, com entrada gratuita e vagas limitadas.
A proposta do evento é abrir espaço para um diálogo direto com o público sobre participação política, renovação de lideranças, representatividade e caminhos para ampliar a presença de diferentes grupos nos espaços de decisão.
Tabata Amaral participa como convidada do encontro. Deputada federal por São Paulo, ela deve abordar temas ligados à atuação parlamentar, educação, juventude e desafios da política nacional.
A anfitriã será Rebeca Cristina, ativista política, pré-candidata a deputada estadual e fundadora dos projetos Escola Sem Assédio e Carnaval Sem Assédio. A atuação dela é voltada a pautas de proteção, cidadania, participação social e enfrentamento à violência.
O evento será realizado na Rua Artur de Freitas Leitão, 323, em Nova Campinas. A organização informa que a entrada será gratuita, mas é necessário confirmar presença por causa do limite de vagas.
- Flávio Paradella é jornalista, radialista e podcaster. Sua coluna é publicada no Portal Sampi Campinas aos sábados pela manhã, com atualizações às terças e quintas-feiras. E-mail para contato com o colunista: paradella@sampi.net.br