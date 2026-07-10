A mulher morta a facadas na tarde de quinta-feira, no Cambuí, em Campinas, foi identificada como Maria Aparecida Martinelli. O crime aconteceu por volta das 16h30, dentro de um apartamento na Rua Padre Vieira.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas a morte foi confirmada ainda no local.

O homem apontado como autor do crime era amigo da família e, segundo as primeiras informações, mantinha negócios com parentes da vítima. Ele se apresentou voluntariamente ao 1º Distrito Policial ainda na tarde de quinta-feira.