Em comemoração aos 252 anos de Campinas, a 13ª edição do Chefs Campinas acontece no dia 12 de julho, na Praça Carlos Gomes, das 11h às 17h. O festival gastronômico reúne 18 restaurantes e oito cervejarias do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana, com opções de comida e bebida a preços acessíveis — os pratos custam até R$ 60.

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Com o tema “Origem, Futuro e Experiência – A Gastronomia que Conecta”, o evento propõe uma imersão na culinária contemporânea, valorizando ingredientes locais, sustentabilidade e experiências sensoriais. As criações dos chefs dialogam com tendências como o conceito “do campo ao prato”, o uso integral dos alimentos e a ocupação criativa de espaços urbanos.

A programação cultural começa às 11h, com DJ Digão, seguido por apresentações de Marcinho Eiras, Anseios e The Baby Whales. Às 13h, haverá o parabéns oficial pelos 252 anos de Campinas.