Em comemoração aos 252 anos de Campinas, a 13ª edição do Chefs Campinas acontece no dia 12 de julho, na Praça Carlos Gomes, das 11h às 17h. O festival gastronômico reúne 18 restaurantes e oito cervejarias do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana, com opções de comida e bebida a preços acessíveis — os pratos custam até R$ 60.
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Com o tema “Origem, Futuro e Experiência – A Gastronomia que Conecta”, o evento propõe uma imersão na culinária contemporânea, valorizando ingredientes locais, sustentabilidade e experiências sensoriais. As criações dos chefs dialogam com tendências como o conceito “do campo ao prato”, o uso integral dos alimentos e a ocupação criativa de espaços urbanos.
A programação cultural começa às 11h, com DJ Digão, seguido por apresentações de Marcinho Eiras, Anseios e The Baby Whales. Às 13h, haverá o parabéns oficial pelos 252 anos de Campinas.
Entre os participantes confirmados estão Bronco Burger, Cacau Craveiro, Chef Antonello Bistro, Delícias Árabes, Estação Marupiara, GBK Burger, Kansas BBQ, Outback, Pallure Gelateria, Sulina Parrilla e Team Meat, entre outros.
O público também poderá degustar queijos maturados da Cabanha Campestre 53, da Rota do Queijo Artesanal Paulista, e vinhos da Audace Wine, que lança o espumante “Coreto”, com rótulo comemorativo à Praça Carlos Gomes.