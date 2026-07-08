Trechos da Avenida Princesa D’Oeste, na região do Jardim Proença e da Vila Lemos, em Campinas, terão novos bloqueios viários a partir desta quinta-feira (9). As interdições serão feitas pela Emdec para permitir o avanço das obras de macrodrenagem ligadas ao Reservatório Proença, o RP-1.

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A intervenção faz parte da construção de galerias de águas pluviais na avenida. O reservatório está sendo implantado na Praça de Esportes Paranapanema e integra o conjunto de obras previstas para reduzir o risco de enchentes na bacia do Ribeirão Anhumas.

Segundo a Prefeitura, o RP-1 terá capacidade para armazenar 120 milhões de litros de água. As obras começaram em julho de 2024, estão com cerca de 60% de execução e têm previsão de conclusão em junho de 2027. A nova etapa inclui serviços de escavação na Avenida Princesa D’Oeste.