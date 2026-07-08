Trechos da Avenida Princesa D’Oeste, na região do Jardim Proença e da Vila Lemos, em Campinas, terão novos bloqueios viários a partir desta quinta-feira (9). As interdições serão feitas pela Emdec para permitir o avanço das obras de macrodrenagem ligadas ao Reservatório Proença, o RP-1.
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A intervenção faz parte da construção de galerias de águas pluviais na avenida. O reservatório está sendo implantado na Praça de Esportes Paranapanema e integra o conjunto de obras previstas para reduzir o risco de enchentes na bacia do Ribeirão Anhumas.
Segundo a Prefeitura, o RP-1 terá capacidade para armazenar 120 milhões de litros de água. As obras começaram em julho de 2024, estão com cerca de 60% de execução e têm previsão de conclusão em junho de 2027. A nova etapa inclui serviços de escavação na Avenida Princesa D’Oeste.
A partir das 8h desta quinta-feira, haverá bloqueio no cruzamento da Princesa D’Oeste com a Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques. No local, será feita a retirada dos semáforos e o fechamento do canteiro central, com liberação apenas para acesso local.
Também será interditado o trecho da Princesa D’Oeste, no sentido bairro-Centro, entre as ruas Joaquim de Paula Souza e Joaquim Roberto de Azevedo Marques. A rota alternativa indicada pela Emdec passa pelas ruas Joaquim de Paula Souza, Arlindo Joaquim de Lemos e Conde D’Eu.
A previsão inicial é de que os novos bloqueios permaneçam até 11 de setembro. A interdição da Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques, entre a Avenida Princesa D’Oeste e a Avenida Arlindo Joaquim de Lemos, iniciada em maio, continua em vigor.
As mudanças também afetam o trajeto de ônibus que passam pela região. As linhas municipais 360, 367 e 368, além da linha intermunicipal 724, de Vinhedo, seguirão pelas mesmas rotas de desvio.
Serviço
Bloqueios na Avenida Princesa D’Oeste
Início: quinta-feira (9), a partir das 8h
Previsão de término: 11 de setembro
Trechos afetados: cruzamento com a Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques e sentido bairro-Centro entre as ruas Joaquim de Paula Souza e Joaquim Roberto de Azevedo Marques
Desvio: ruas Joaquim de Paula Souza, Arlindo Joaquim de Lemos e Conde D’Eu
Linhas afetadas: 360, 367, 368 e 724