Um homem morreu após ser atropelado por um carro na tarde desta quarta-feira (8), na Rua João Carlos Nougues, no Jardim do Lago, em Campinas. O acidente aconteceu na marginal da Rodovia Santos Dumont, na altura do km 77, nas proximidades do Campinas Shopping.

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De acordo com as primeiras informações, a vítima atravessava a via quando foi atingida por um VW Polo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma mulher que estaria atravessando junto com ele também foi atingida e sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida. A relação entre os dois não foi confirmada oficialmente.