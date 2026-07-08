08 de julho de 2026
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ACIDENTE

Marginal da Santos Dumont tem morte por atropelamento em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima atravessava a via na região do Jardim do Lago; outras duas pessoas receberam atendimento após a ocorrência.
Vítima atravessava a via na região do Jardim do Lago; outras duas pessoas receberam atendimento após a ocorrência.

Um homem morreu após ser atropelado por um carro na tarde desta quarta-feira (8), na Rua João Carlos Nougues, no Jardim do Lago, em Campinas. O acidente aconteceu na marginal da Rodovia Santos Dumont, na altura do km 77, nas proximidades do Campinas Shopping.

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De acordo com as primeiras informações, a vítima atravessava a via quando foi atingida por um VW Polo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma mulher que estaria atravessando junto com ele também foi atingida e sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida. A relação entre os dois não foi confirmada oficialmente.

O motorista do carro foi atendido por equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros. Segundo relatos iniciais, ele estava em estado de choque após o atropelamento.

A Polícia Militar foi acionada e permaneceu no local para registrar a ocorrência e levantar informações sobre as circunstâncias do acidente.

O caso deve ser investigado para esclarecer a dinâmica do atropelamento.

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