Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira (9) em um acidente no km 95 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. A ocorrência foi registrada às 3h11, na pista norte, no sentido interior.

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Segundo informações colhidas no local, a vítima seguia em uma Yamaha 160 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e caiu na faixa de rolamento. Uma carreta Iveco S-Way 480, que vinha logo atrás, não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu a motocicleta caída na pista.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da carreta não ficou ferido.