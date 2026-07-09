Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira (9) em um acidente no km 95 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. A ocorrência foi registrada às 3h11, na pista norte, no sentido interior.
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Segundo informações colhidas no local, a vítima seguia em uma Yamaha 160 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e caiu na faixa de rolamento. Uma carreta Iveco S-Way 480, que vinha logo atrás, não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu a motocicleta caída na pista.
O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da carreta não ficou ferido.
Por causa do atendimento da ocorrência, as faixas 3 e 4 da pista norte ficaram interditadas entre 3h11 e 4h47. O acostamento permaneceu bloqueado até 7h32, quando houve a remoção do corpo pela funerária.
Equipes da concessionária AutoBAn, da Polícia Militar Rodoviária e da perícia atenderam a ocorrência. A moto foi removida para a base da PMR no km 85 da pista sul.
De acordo com o registro do Centro de Controle Multimodal, não havia informações de congestionamento no trecho.