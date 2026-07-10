A Prefeitura de Campinas ampliou de um para três anos o prazo de validade da Licença Sanitária, documento exigido para o funcionamento de atividades sujeitas à fiscalização da Vigilância Sanitária. A mudança foi oficializada em lei publicada no Diário Oficial do dia 8 e já vale para as licenças deferidas a partir desta data.

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Até então, estabelecimentos como restaurantes, farmácias, clínicas, mercados, laboratórios, hospitais, drogarias, indústrias e serviços de estética precisavam renovar a licença anualmente. Com a nova regra, quem tiver o documento aprovado a partir desta quarta só precisará solicitar nova renovação após três anos.

As licenças concedidas até terça-feira, 7 de julho, continuam com validade de um ano e deverão seguir o prazo original. Segundo a Prefeitura, Campinas tem atualmente cerca de 7,4 mil estabelecimentos licenciados pela Vigilância Sanitária.