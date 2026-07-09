Uma sequência de furtos a farmácias mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira em Campinas. Em menos de uma hora, criminosos invadiram dois estabelecimentos usando um carro para arrombar as portas de entrada.
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A primeira ocorrência foi registrada na Avenida Ruy Rodriguez, no Jardim Yeda. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos deram marcha à ré com o veículo contra a fachada da farmácia, danificaram a porta e entraram no comércio. A ação foi registrada por câmeras de segurança.
Depois da invasão, equipes policiais fizeram buscas na região, mas o grupo não foi encontrado. Pouco tempo depois, uma nova ocorrência com o mesmo modo de ação foi registrada em outro ponto da cidade.
Por volta das 6h10, uma farmácia na Avenida Baden Powell, no Jardim Nova Europa, também foi invadida com o uso de um carro. A entrada da loja ficou destruída.
De acordo com informações repassadas pela gerente do estabelecimento, os criminosos levaram canetas usadas em tratamentos para emagrecimento, que estavam guardadas em uma geladeira no balcão.
A Polícia Militar informou que os casos têm características semelhantes a outros furtos recentes registrados em Campinas, nos quais veículos são usados para quebrar portas de comércios e facilitar a entrada dos suspeitos.
Até o momento, ninguém foi preso. A polícia deve analisar as imagens de segurança para tentar identificar os envolvidos.