Uma sequência de furtos a farmácias mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira em Campinas. Em menos de uma hora, criminosos invadiram dois estabelecimentos usando um carro para arrombar as portas de entrada.

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A primeira ocorrência foi registrada na Avenida Ruy Rodriguez, no Jardim Yeda. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos deram marcha à ré com o veículo contra a fachada da farmácia, danificaram a porta e entraram no comércio. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Depois da invasão, equipes policiais fizeram buscas na região, mas o grupo não foi encontrado. Pouco tempo depois, uma nova ocorrência com o mesmo modo de ação foi registrada em outro ponto da cidade.