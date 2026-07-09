Um acidente grave marcou a tarde de quarta-feira (8) no Jardim do Lago, em Campinas. Um motorista atropelou um pedestre e, na sequência, colidiu contra um poste no cruzamento das ruas João Carlos Nougues e Edmundo Lacerda.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima do atropelamento, um homem de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi removido pela Setec (Serviços Técnicos Gerais).

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) confirmou que o acidente ocorreu no cruzamento. Inicialmente, os bombeiros apuraram que duas pessoas teriam sido atingidas. Além do idoso que morreu, outro pedestre foi socorrido com vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A identidade do segundo ferido não foi revelada, e não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.