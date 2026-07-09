09 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CAPTURA

Idoso de 67 anos é preso em Hortolândia por estupro de vulnerável

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/SSP
Homem de 67 anos foi abordado durante patrulhamento da Polícia Militar na Vila Real, em Hortolândia.
Homem de 67 anos foi abordado durante patrulhamento da Polícia Militar na Vila Real, em Hortolândia.

Agentes da Polícia Militar prenderam um homem de 67 anos no bairro Vila Real, em Hortolândia. Ele era procurado pela Justiça por crime de estupro de vulnerável.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina na Rua Ana Profetisa da Silva. Ao consultar os sistemas policiais, os agentes identificaram um mandado de prisão ativo contra o suspeito.

O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade. O idoso foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários