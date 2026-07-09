Agentes da Polícia Militar prenderam um homem de 67 anos no bairro Vila Real, em Hortolândia. Ele era procurado pela Justiça por crime de estupro de vulnerável.
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A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina na Rua Ana Profetisa da Silva. Ao consultar os sistemas policiais, os agentes identificaram um mandado de prisão ativo contra o suspeito.
O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade. O idoso foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.