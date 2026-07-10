A Emdec preparou uma operação especial de trânsito no Centro de Campinas para a realização do festival gastronômico Chefs Campinas 2026, neste domingo, 12 de julho. O evento será realizado das 10h às 17h, na Praça Carlos Gomes, como parte da programação pelos 252 anos da cidade.

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As mudanças na circulação começam ainda na madrugada. A partir das primeiras horas do domingo, haverá reserva de vagas em dois trechos da Rua Boaventura do Amaral para atender à montagem do evento, ao apoio operacional e ao deslocamento de veículos autorizados.

No trecho entre as ruas Conceição e General Osório, ao lado da Praça Carlos Gomes, as vagas serão destinadas à carga e descarga de materiais, além de estacionamento de organizadores e autoridades credenciadas.