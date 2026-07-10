A Emdec preparou uma operação especial de trânsito no Centro de Campinas para a realização do festival gastronômico Chefs Campinas 2026, neste domingo, 12 de julho. O evento será realizado das 10h às 17h, na Praça Carlos Gomes, como parte da programação pelos 252 anos da cidade.
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As mudanças na circulação começam ainda na madrugada. A partir das primeiras horas do domingo, haverá reserva de vagas em dois trechos da Rua Boaventura do Amaral para atender à montagem do evento, ao apoio operacional e ao deslocamento de veículos autorizados.
No trecho entre as ruas Conceição e General Osório, ao lado da Praça Carlos Gomes, as vagas serão destinadas à carga e descarga de materiais, além de estacionamento de organizadores e autoridades credenciadas.
Já entre a Rua General Osório e a Avenida Benjamin Constant, a Boaventura do Amaral terá o sentido de circulação invertido temporariamente. A mudança começa às 5h e servirá como rota de desvio para veículos que seguem da General Osório em direção à Benjamin Constant.
Também haverá reserva de vagas na Rua General Osório, na faixa esquerda, entre a Rua Padre Vieira e a Boaventura do Amaral. O espaço será usado para o remanejamento do ponto de táxi que normalmente funciona na Boaventura.
Os bloqueios ao tráfego começam às 5h. Serão interditados os trechos da Rua General Osório, entre a Boaventura do Amaral e a Irmã Serafina, e da Rua Boaventura do Amaral, entre a General Osório e a Avenida Benjamin Constant.
A Emdec também fará um pré-bloqueio na General Osório, depois da Rua Antônio Cesarino, com acesso permitido apenas a veículos locais.
Segundo a empresa municipal, não haverá impacto na operação do transporte público coletivo, e o trecho interditado não possui pontos de parada de ônibus.
Três faixas informativas foram instaladas na região para orientar motoristas sobre os bloqueios e desvios. Ao todo, seis agentes da mobilidade urbana vão atuar na operação. A previsão é que as interdições sejam encerradas por volta das 18h.