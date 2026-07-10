10 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Chefs Campinas 2026 fecha ruas no Centro neste domingo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Evento gastronômico será realizado no domingo, na Praça Carlos Gomes, dentro da programação de aniversário da cidade
Evento gastronômico será realizado no domingo, na Praça Carlos Gomes, dentro da programação de aniversário da cidade

A Emdec preparou uma operação especial de trânsito no Centro de Campinas para a realização do festival gastronômico Chefs Campinas 2026, neste domingo, 12 de julho. O evento será realizado das 10h às 17h, na Praça Carlos Gomes, como parte da programação pelos 252 anos da cidade.

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As mudanças na circulação começam ainda na madrugada. A partir das primeiras horas do domingo, haverá reserva de vagas em dois trechos da Rua Boaventura do Amaral para atender à montagem do evento, ao apoio operacional e ao deslocamento de veículos autorizados.

No trecho entre as ruas Conceição e General Osório, ao lado da Praça Carlos Gomes, as vagas serão destinadas à carga e descarga de materiais, além de estacionamento de organizadores e autoridades credenciadas.

Já entre a Rua General Osório e a Avenida Benjamin Constant, a Boaventura do Amaral terá o sentido de circulação invertido temporariamente. A mudança começa às 5h e servirá como rota de desvio para veículos que seguem da General Osório em direção à Benjamin Constant.

Também haverá reserva de vagas na Rua General Osório, na faixa esquerda, entre a Rua Padre Vieira e a Boaventura do Amaral. O espaço será usado para o remanejamento do ponto de táxi que normalmente funciona na Boaventura.

Os bloqueios ao tráfego começam às 5h. Serão interditados os trechos da Rua General Osório, entre a Boaventura do Amaral e a Irmã Serafina, e da Rua Boaventura do Amaral, entre a General Osório e a Avenida Benjamin Constant.

A Emdec também fará um pré-bloqueio na General Osório, depois da Rua Antônio Cesarino, com acesso permitido apenas a veículos locais.

Segundo a empresa municipal, não haverá impacto na operação do transporte público coletivo, e o trecho interditado não possui pontos de parada de ônibus.

Três faixas informativas foram instaladas na região para orientar motoristas sobre os bloqueios e desvios. Ao todo, seis agentes da mobilidade urbana vão atuar na operação. A previsão é que as interdições sejam encerradas por volta das 18h.

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