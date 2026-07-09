A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) definiu os próximos passos da apuração e, na prática, deixou claro que não pretende acelerar os trabalhos durante o recesso parlamentar. O colegiado marcou as oitivas de testemunhas apenas para os dias 3 e 4 de agosto, quase um mês depois da reunião que definiu a fase de instrução. Oficialmente, o prazo continua sendo respeitado e a comissão segue funcionando normalmente durante o recesso. Na prática, porém, a sensação é de que o processo entrou em marcha reduzida.

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É verdade que a CP tem até 90 dias para concluir seus trabalhos e ninguém é obrigado a realizar todos os atos imediatamente. Mas também é inevitável perceber que o calendário acabou coincidindo com o período em que a Câmara está sem sessões ordinárias, o que naturalmente reduz a pressão política sobre o caso. Não é possível afirmar que houve intenção deliberada de adiar a apuração por causa do recesso, mas a coincidência chama atenção.

O grande desafio da comissão, contudo, nem parece ser o calendário. É produzir provas robustas. E aí surge um problema importante. A própria CP deixou claro que não possui poder para obrigar testemunhas a comparecerem. Ou seja, ela notificará os nomes indicados, mas caberá às partes garantir a presença das pessoas arroladas. Traduzindo para uma linguagem menos jurídica: a responsabilidade de convencer as testemunhas a depor será de quem as indicou, no caso da acusação, da vereadora Mariana Conti.