A massa de ar polar que atua sobre o Estado de São Paulo ganha um pouco mais de força nesta quinta-feira, feriado estadual de 9 de Julho, e mantém o tempo firme em Campinas e região. O dia começa com frio mais intenso, mínima de 11°C, e sensação térmica mais baixa nas primeiras horas da manhã, principalmente por causa do vento fraco ao amanhecer.
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Apesar do frio no início do dia, o sol predomina entre poucas nuvens e favorece a elevação da temperatura ao longo da tarde. A máxima prevista é de 24°C, mantendo a grande amplitude térmica típica do inverno, com diferença significativa entre o amanhecer e o período mais quente do dia.
Outro ponto de atenção no feriado será a queda da umidade relativa do ar, que pode chegar a cerca de 45% durante a tarde. O índice ainda fica acima do nível de atenção, mas já exige cuidados básicos, como reforço na hidratação e atenção maior com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
Mesmo com o reforço da massa de ar frio, não há previsão de chuva para esta quinta-feira. O tempo permanece estável durante o feriado, com predomínio de sol e variação de nuvens.
Na sequência do feriadão prolongado, o tempo começa a mudar gradualmente em Campinas e região. A sexta-feira ainda será de estabilidade, com mínima de 11°C e máxima de 25°C. O frio aparece novamente nas primeiras horas do dia, mas a tarde será agradável, com sol predominando e umidade em torno de 51% no período mais quente.
No sábado, o aquecimento ganha força. A temperatura deve variar entre 13°C e 27°C, fazendo deste o dia mais quente do fim de semana. O tempo segue firme, sem previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar pode cair para perto de 49% à tarde.
A principal mudança está prevista para o domingo. O dia ainda começa com sol entre nuvens, mas uma nova instabilidade deve aumentar a nebulosidade ao longo do período e favorecer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Com isso, a temperatura não sobe tanto e deve ficar entre 15°C e 21°C.
A previsão indica cerca de 4 milímetros de chuva no domingo, encerrando o fim de semana com mudança no padrão do tempo depois de uma sequência de dias secos e estáveis em Campinas e região.