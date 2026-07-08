A massa de ar polar que atua sobre o Estado de São Paulo ganha um pouco mais de força nesta quinta-feira, feriado estadual de 9 de Julho, e mantém o tempo firme em Campinas e região. O dia começa com frio mais intenso, mínima de 11°C, e sensação térmica mais baixa nas primeiras horas da manhã, principalmente por causa do vento fraco ao amanhecer.

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Apesar do frio no início do dia, o sol predomina entre poucas nuvens e favorece a elevação da temperatura ao longo da tarde. A máxima prevista é de 24°C, mantendo a grande amplitude térmica típica do inverno, com diferença significativa entre o amanhecer e o período mais quente do dia.

Outro ponto de atenção no feriado será a queda da umidade relativa do ar, que pode chegar a cerca de 45% durante a tarde. O índice ainda fica acima do nível de atenção, mas já exige cuidados básicos, como reforço na hidratação e atenção maior com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.