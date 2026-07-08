Um assalto seguido de troca de tiros terminou com um criminoso morto e o dono de uma loja de colchões ferido na terça-feira (7), no Centro de Sumaré. O empresário, de 42 anos, é registrado como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e reagiu à abordagem.

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Segundo a Polícia Militar, o assaltante chegou ao local em uma moto, estacionou na entrada do comércio e anunciou o roubo. No momento, o proprietário atendia um cliente, e ambos foram rendidos. Durante a ação, o dono da loja aproveitou um descuido do criminoso, sacou a arma e efetuou disparos. O assaltante foi atingido na cabeça e no abdômen, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O empresário também foi baleado na mão e encaminhado a uma unidade de saúde. De acordo com informações apuradas, ele deve passar por cirurgia. A loja de colchões, que funciona no Centro da cidade, foi inaugurada há cerca de sete meses.