Um assalto seguido de troca de tiros terminou com um criminoso morto e o dono de uma loja de colchões ferido na terça-feira (7), no Centro de Sumaré. O empresário, de 42 anos, é registrado como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e reagiu à abordagem.
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Segundo a Polícia Militar, o assaltante chegou ao local em uma moto, estacionou na entrada do comércio e anunciou o roubo. No momento, o proprietário atendia um cliente, e ambos foram rendidos. Durante a ação, o dono da loja aproveitou um descuido do criminoso, sacou a arma e efetuou disparos. O assaltante foi atingido na cabeça e no abdômen, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O empresário também foi baleado na mão e encaminhado a uma unidade de saúde. De acordo com informações apuradas, ele deve passar por cirurgia. A loja de colchões, que funciona no Centro da cidade, foi inaugurada há cerca de sete meses.
As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a presença de um segundo suspeito, que aguardava do lado de fora, possivelmente para dar cobertura à ação. Ao perceber que o plano havia falhado, o comparsa entrou na loja, pegou a moto utilizada pelo assaltante e fugiu.
A Polícia Civil já instaurou inquérito para investigar o caso e tenta identificar e localizar o segundo envolvido. O cliente que estava na loja no momento do crime não ficou ferido.