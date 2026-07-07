A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de crime ambiental nesta segunda-feira, 6 de julho, no Jardim Campo Grande, em Campinas. A ação foi realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais, a DIG do Deic, após denúncia anônima sobre o funcionamento de uma empresa sem autorização legal.

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Segundo a investigação, o local era usado para a lavagem de garrafas de vidro com produtos químicos, sem atender às exigências legais para esse tipo de atividade. No imóvel, localizado na Rua Pastor Samuel de Campos Chiminazo, os policiais encontraram cerca de 25 mil garrafas, além de substâncias utilizadas no processo de limpeza.

De acordo com a Polícia Civil, a empresa não possuía as autorizações necessárias relacionadas a licenciamento ambiental, vigilância sanitária, segurança de infraestrutura, Sanasa e Prefeitura. A perícia foi acionada e compareceu ao local para avaliar as condições do imóvel e dos materiais encontrados.