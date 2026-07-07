A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de crime ambiental nesta segunda-feira, 6 de julho, no Jardim Campo Grande, em Campinas. A ação foi realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais, a DIG do Deic, após denúncia anônima sobre o funcionamento de uma empresa sem autorização legal.
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Segundo a investigação, o local era usado para a lavagem de garrafas de vidro com produtos químicos, sem atender às exigências legais para esse tipo de atividade. No imóvel, localizado na Rua Pastor Samuel de Campos Chiminazo, os policiais encontraram cerca de 25 mil garrafas, além de substâncias utilizadas no processo de limpeza.
De acordo com a Polícia Civil, a empresa não possuía as autorizações necessárias relacionadas a licenciamento ambiental, vigilância sanitária, segurança de infraestrutura, Sanasa e Prefeitura. A perícia foi acionada e compareceu ao local para avaliar as condições do imóvel e dos materiais encontrados.
O proprietário foi levado à unidade especializada, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante com base no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais, que trata do uso de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com a legislação.
Após os procedimentos, foi arbitrada fiança em sede policial. O valor foi pago, e o homem foi liberado após a expedição do alvará de soltura. O caso segue em investigação.