Campinas registrou 196,2 mil imagens de motociclistas encobrindo a placa entre janeiro e junho de 2026, segundo dados dos equipamentos de fiscalização eletrônica administrados pela Emdec. A prática, conhecida como “mão na placa”, é usada para tentar impedir a identificação do veículo durante infrações de trânsito.

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O volume representa uma média de 32,7 mil flagrantes por mês, ou quase 1,1 mil registros por dia. As imagens mostram motociclistas escondendo a placa em situações que, segundo a Emdec, costumam estar associadas a outras condutas de risco, como excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e circulação indevida em faixas exclusivas.

Somente em julho, a irregularidade foi flagrada em vias como as avenidas John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez, Piracicaba, José de Souza Campos, a Norte-Sul, e Marechal Rondon. Em alguns casos, os motociclistas passaram pelo sinal vermelho e utilizaram o corredor exclusivo do BRT pouco depois da travessia de pedestres, aumentando o risco de atropelamento.