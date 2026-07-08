A Justiça condenou o escritório de advocacia Cremasco e dois advogados a devolverem R$ 239 mil a um cliente que afirma não ter recebido valores referentes a uma ação trabalhista. Além da restituição, a decisão também determinou o pagamento de R$ 20 mil por danos morais.

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O caso envolve um trabalhador que venceu a ação na Justiça, mas descobriu posteriormente que o dinheiro já havia sido sacado pelo escritório e não foi repassado a ele. A situação faz parte de um conjunto de denúncias investigadas pela Polícia Civil, que apura suspeitas semelhantes contra o mesmo grupo.

Segundo a investigação, há indícios de que valores de ações trabalhistas e previdenciárias tenham sido retidos em vez de repassados aos clientes. A apuração aponta que o prejuízo total pode chegar a quase R$ 6 milhões. O caso ganhou repercussão nacional após reportagem exibida pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV.