A Justiça condenou o escritório de advocacia Cremasco e dois advogados a devolverem R$ 239 mil a um cliente que afirma não ter recebido valores referentes a uma ação trabalhista. Além da restituição, a decisão também determinou o pagamento de R$ 20 mil por danos morais.
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O caso envolve um trabalhador que venceu a ação na Justiça, mas descobriu posteriormente que o dinheiro já havia sido sacado pelo escritório e não foi repassado a ele. A situação faz parte de um conjunto de denúncias investigadas pela Polícia Civil, que apura suspeitas semelhantes contra o mesmo grupo.
Segundo a investigação, há indícios de que valores de ações trabalhistas e previdenciárias tenham sido retidos em vez de repassados aos clientes. A apuração aponta que o prejuízo total pode chegar a quase R$ 6 milhões. O caso ganhou repercussão nacional após reportagem exibida pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV.
De acordo com a Polícia Civil, o dinheiro das indenizações era depositado em contas ligadas aos advogados responsáveis pelo escritório. A suspeita é de que, em seguida, os recursos fossem transferidos para outras contas e empresas, em movimentações que podem ter sido usadas para ocultar os valores.
Até o momento, mais de 15 inquéritos foram instaurados. O Ministério Público acompanha a apuração de possíveis crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e quebra da confiança ligada ao exercício da advocacia.
Entre os relatos investigados está o de um trabalhador que teria direito a cerca de R$ 62 mil após vencer uma ação por acidente de trabalho. O valor, segundo a denúncia, foi depositado judicialmente há quase dois anos, mas não teria chegado ao cliente. Outro caso aponta prejuízo de aproximadamente R$ 400 mil.
As investigações também expuseram um conflito entre os advogados José Antônio Cremasco e Thaís Proença Cremasco, pai e filha, que atuaram no escritório e passaram a trocar acusações públicas sobre a administração dos recursos.
Thaís afirmou, em entrevista, que não era responsável pelos repasses aos clientes. Segundo ela, os contratos eram firmados com o escritório do pai, que também indicava a conta para onde os valores das ações deveriam ser enviados. A advogada diz que deixou o escritório em 2024, depois que clientes começaram a relatar falta de pagamento.
José Antônio Cremasco, por sua vez, negou irregularidades e afirmou, em nota, que a filha era responsável pela gestão das contas no período em que os problemas teriam ocorrido.
Outro nome citado na apuração é o da advogada Alana Vieira Santos Cremasco, que atualmente vive em Portugal. Ela afirma ter denunciado o suposto esquema ao perceber que clientes não estavam recebendo as indenizações e diz que deixou o Brasil por receio de represálias.
Enquanto as investigações seguem, clientes continuam tentando receber valores que, segundo os relatos, seriam usados para custear tratamentos médicos, pagar dívidas ou garantir o sustento das famílias.