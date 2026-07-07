Campinas terá duas novas bases do Corpo de Bombeiros nos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde. A licitação para a contratação dos projetos e das obras está em fase final, segundo a Prefeitura.

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As unidades serão construídas em áreas destinadas exclusivamente à corporação e terão estrutura para abrigar viaturas, equipes de prontidão e alojamentos. A proposta é ampliar a presença dos Bombeiros em regiões populosas da cidade e reduzir o tempo de resposta em atendimentos de emergência.

O secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, afirmou que os projetos foram elaborados para atender às necessidades operacionais da corporação. “Estas duas obras vão ser feitas em áreas exclusivas para bases do Corpo de Bombeiros, tanto no distrito do Campo Grande quanto do Ouro Verde. Serão feitas drenagem e pavimentação e construção de uma área coberta, com todos os detalhes necessários, para abrigar as viaturas. Essas bases vão propiciar mais segurança nessas regiões da cidade que hoje aguardam por essa infraestrutura fundamental que é o Corpo de Bombeiros”, explica o secretário de Infraestrutura.