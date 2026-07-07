Campinas terá duas novas bases do Corpo de Bombeiros nos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde. A licitação para a contratação dos projetos e das obras está em fase final, segundo a Prefeitura.
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As unidades serão construídas em áreas destinadas exclusivamente à corporação e terão estrutura para abrigar viaturas, equipes de prontidão e alojamentos. A proposta é ampliar a presença dos Bombeiros em regiões populosas da cidade e reduzir o tempo de resposta em atendimentos de emergência.
O secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, afirmou que os projetos foram elaborados para atender às necessidades operacionais da corporação. “Estas duas obras vão ser feitas em áreas exclusivas para bases do Corpo de Bombeiros, tanto no distrito do Campo Grande quanto do Ouro Verde. Serão feitas drenagem e pavimentação e construção de uma área coberta, com todos os detalhes necessários, para abrigar as viaturas. Essas bases vão propiciar mais segurança nessas regiões da cidade que hoje aguardam por essa infraestrutura fundamental que é o Corpo de Bombeiros”, explica o secretário de Infraestrutura.
A estrutura administrativa das bases será mais simples, com uso de contêineres projetados para áreas de prontidão, alojamento e apoio operacional. Parte dos recursos para as obras virá de emenda parlamentar do deputado estadual Rafa Zimbaldi, no valor de R$ 1,2 milhão.
No Campo Grande, a base será instalada no antigo terminal de ônibus da região, na Avenida John Boyd Dunlop, no Parque Valença 1. Parte da estrutura existente será reaproveitada. O investimento previsto é de R$ 1,4 milhão, com prazo de execução de seis meses após a assinatura da ordem de serviço. A área terá 650 metros quadrados e contará com quatro contêineres.
No Ouro Verde, a base será construída na Rua Carmem de Ângelis Nicoleti, na esquina com a Avenida Emilly Cristienne Giovanini, no DIC 5. A obra está estimada em R$ 2,3 milhões e também terá prazo de seis meses a partir da ordem de serviço. A estrutura ocupará 380 metros quadrados, com cobertura e espaço para quatro contêineres, além de abrigo para viaturas.
Segundo a Prefeitura, as novas bases fazem parte da estratégia de reforço da infraestrutura de segurança e atendimento emergencial em regiões que ainda aguardam unidades próprias do Corpo de Bombeiros.