Quem acompanha a agenda do prefeito Dário Saadi (Republicanos) percebeu uma mudança clara no ritmo da comunicação da Prefeitura neste início de julho. Em apenas dois dias úteis, foram seis eventos oficiais, três na segunda-feira e outros três nesta terça, todos inseridos na programação dos 252 anos de Campinas. Há assinatura de ordens de serviço, lançamento de programas, entrega de escrituras, modernização administrativa, esporte, educação e habitação. Sem contar o final de semana, com inauguração de praças com direito a cobrança de pênalti (neste quesito, o prefeito foi melhor que Bruno Guimarães).

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Naturalmente, o aniversário da cidade sempre serve como vitrine para anúncios e entregas. Isso acontece em praticamente todas as administrações. Mas é impossível ignorar o contexto político em que essa sequência de agendas acontece.

O primeiro semestre foi extremamente desgastante para o governo municipal. A licitação do transporte coletivo, que deveria representar a solução para um problema histórico, transformou-se em uma das maiores crises políticas da atual gestão. A sucessão de vídeos, investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, Comissão Processante na Câmara e questionamentos sobre empresas vencedoras acabou ocupando muito mais espaço do que o próprio mérito da nova concessão.