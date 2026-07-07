Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, em Vinhedo, após perder o controle do carro, bater contra o portão de uma casa e invadir o quintal do imóvel. Não houve feridos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas) e, ao chegar ao local, encontrou o condutor no interior da residência atingida. Segundo os agentes, ele perdeu o controle direcional do veículo antes de colidir contra o muro e o portão, causando danos materiais.

Durante a abordagem, os guardas constataram sinais de alteração da capacidade psicomotora, como fala pastosa, olhos avermelhados e andar cambaleante, indícios compatíveis com a ingestão de bebida alcoólica. O motorista aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou 1,14 mg/L de álcool por litro de ar expirado. Descontada a margem de tolerância prevista em lei, o valor considerado foi de 1,10 mg/L, índice que configura crime de trânsito.