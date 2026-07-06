A Guarda Municipal de Campinas apreendeu um Corsa durante atendimento a uma denúncia de perturbação do sossego público na noite de ontem, no bairro Cidade Singer.
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Segundo a corporação, a equipe foi acionada por causa de som alto e constatou a irregularidade no local com o uso de um decibelímetro. A medição apontou volume acima do permitido pela legislação municipal.
Com a confirmação da infração, foi aplicada uma multa administrativa de 500 UFICs, valor equivalente a aproximadamente R$ 2,5 mil. O veículo também foi recolhido.
Durante a fiscalização, houve aglomeração de pessoas no local, e parte do grupo passou a hostilizar os guardas municipais. Outras viaturas foram chamadas para apoiar a ocorrência e garantir a segurança das equipes.
Um homem foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional após desacatar e ameaçar os agentes. O caso foi registrado como desacato. Depois dos procedimentos de polícia judiciária, ele foi liberado e vai responder ao processo em liberdade.
O veículo envolvido na ocorrência permaneceu apreendido.