A Guarda Municipal de Campinas apreendeu um Corsa durante atendimento a uma denúncia de perturbação do sossego público na noite de ontem, no bairro Cidade Singer.

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Segundo a corporação, a equipe foi acionada por causa de som alto e constatou a irregularidade no local com o uso de um decibelímetro. A medição apontou volume acima do permitido pela legislação municipal.

Com a confirmação da infração, foi aplicada uma multa administrativa de 500 UFICs, valor equivalente a aproximadamente R$ 2,5 mil. O veículo também foi recolhido.