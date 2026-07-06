06 de julho de 2026
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ACIDENTE FATAL

Mulher morre após moto colidir com carro na região do Campo Belo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Colisão frontal entre moto e carro aconteceu na madrugada deste domingo (5), em Campinas; piloto segue internado em estado grave.
Colisão frontal entre moto e carro aconteceu na madrugada deste domingo (5), em Campinas; piloto segue internado em estado grave.

Uma mulher de 38 anos morreu na madrugada deste domingo (5) após a moto em que estava como garupa bater de frente contra um carro na antiga Rodovia Santos Dumont, na região do Campo Belo, em Campinas.

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O acidente ocorreu no cruzamento com a Rua Quatro, no Jardim Campo Belo, segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas). O piloto da moto foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde permanecia internado até a última atualização desta reportagem. A condutora do carro, de 40 anos, também foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim São José, na mesma cidade.

A pista chegou a ser interditada para atendimento às vítimas e remoção dos veículos, mas foi liberada ainda durante a madrugada. As causas do acidente serão investigadas.

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