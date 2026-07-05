Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na noite de sábado, 4, na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas. A colisão aconteceu no km 119,8 da pista norte e envolveu três veículos: um Renault Kwid, um Volkswagen T-Cross e um Honda HR-V.
De acordo com informações da concessionária Renovias, o acidente teve início quando o T-Cross bateu na traseira do Kwid, por motivos que ainda serão esclarecidos. Na sequência, um dos veículos atingiu a defensa metálica da rodovia.
Após o impacto, o Kwid parou na faixa 1, na contramão, e acabou sendo atingido frontalmente pelo HR-V, que seguia no sentido norte.
Ainda segundo a concessionária, a motorista do T-Cross havia saído do veículo após a colisão inicial e foi atropelada pelo HR-V no momento em que colidiu frontalmente com o Kwid.
A condutora do T-Cross e um ocupante do Kwid morreram no local. O motorista do HR-V não sofreu ferimentos.
A Polícia Científica realizou a perícia durante a madrugada. Os corpos das vítimas foram removidos por volta das 3h16 pela funerária.
O acostamento e as faixas 1 e 2 da pista norte permaneceram interditados durante o atendimento da ocorrência, sendo totalmente liberados por volta das 4h40.
Apesar das interdições, não houve registro de congestionamento.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.