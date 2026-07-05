Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na noite de sábado, 4, na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas. A colisão aconteceu no km 119,8 da pista norte e envolveu três veículos: um Renault Kwid, um Volkswagen T-Cross e um Honda HR-V.

De acordo com informações da concessionária Renovias, o acidente teve início quando o T-Cross bateu na traseira do Kwid, por motivos que ainda serão esclarecidos. Na sequência, um dos veículos atingiu a defensa metálica da rodovia.

Após o impacto, o Kwid parou na faixa 1, na contramão, e acabou sendo atingido frontalmente pelo HR-V, que seguia no sentido norte.