Um grave acidente na Rodovia MG-449, entre Arceburgo e Mococa, resultou na morte de um casal de jovens. As vítimas foram identificadas como Kauã Tomas Cipriano, de 22 anos, e Layla, que estava na garupa da motocicleta.

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um Fiat Palio realizava uma ultrapassagem em trecho permitido quando o motorista perdeu potência durante a manobra. Sem condições de retornar à pista de origem devido ao fluxo no sentido contrário, o carro invadiu a faixa oposta e colidiu frontalmente com a moto ocupada pelo casal.

Kauã morreu no local em decorrência dos ferimentos da colisão. Layla foi socorrida em estado gravíssimo ao hospital de Arceburgo, mas não resistiu. O jovem trabalhava como motoboy e fazia uma entrega no momento do acidente.