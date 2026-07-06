O Terminal de Carga de Viracopos, em Campinas, recebeu entre os dias 2 e 4 de julho cinco aeronaves com equipamentos do World Endurance Championship 2026, competição que terá a etapa Rolex 6 Horas de São Paulo entre os dias 10 e 12 de julho, no Autódromo de Interlagos.
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A operação envolveu cinco voos charter dedicados ao transporte da estrutura do evento. Os três primeiros pousos, feitos com aeronaves Boeing 747-400, ocorreram nas madrugadas de quinta-feira (2) e sexta-feira (3). Outros dois voos chegaram no sábado (4).
Ao todo, foram desembarcadas cerca de 450 toneladas de cargas, incluindo carros de competição, peças técnicas, equipamentos de apoio e materiais usados na montagem da estrutura da prova. Depois da liberação no terminal, os itens seguiram em carretas para São Paulo.
Divulgação/Viracopos
A operação foi coordenada pela Sax Logistics, com apoio das equipes do TECA, da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, de autoridades alfandegárias e de empresas de logística envolvidas no transporte até Interlagos.
“O sucesso de uma operação deste porte reflete o trabalho integrado de todas as equipes do nosso Terminal de Carga. Viracopos se consolidou como a principal porta de entrada para os grandes eventos no Brasil justamente pela nossa capacidade de oferecer soluções logísticas rápidas, seguras e sob medida para cargas de alto valor e complexidade”, destacou a Diretora Comercial de Viracopos, Maria Fan.
O World Endurance Championship, promovido pela FIA e pela ACO, é uma das principais competições de automobilismo de longa duração do mundo. A categoria reúne montadoras e equipes em provas que combinam desempenho, estratégia, resistência e tecnologia.
O TECA de Viracopos é considerado uma das principais estruturas de carga aérea da América Latina. O terminal atua em operações de grande porte, com serviços de manuseio, armazenamento e liberação aduaneira, e responde por cerca de um terço do fluxo aéreo de cargas importadas no Brasil.