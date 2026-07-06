O Terminal de Carga de Viracopos, em Campinas, recebeu entre os dias 2 e 4 de julho cinco aeronaves com equipamentos do World Endurance Championship 2026, competição que terá a etapa Rolex 6 Horas de São Paulo entre os dias 10 e 12 de julho, no Autódromo de Interlagos.

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A operação envolveu cinco voos charter dedicados ao transporte da estrutura do evento. Os três primeiros pousos, feitos com aeronaves Boeing 747-400, ocorreram nas madrugadas de quinta-feira (2) e sexta-feira (3). Outros dois voos chegaram no sábado (4).

Ao todo, foram desembarcadas cerca de 450 toneladas de cargas, incluindo carros de competição, peças técnicas, equipamentos de apoio e materiais usados na montagem da estrutura da prova. Depois da liberação no terminal, os itens seguiram em carretas para São Paulo.