06 de julho de 2026
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ENDURANCE

Viracopos descarrega carros de corrida em megaoperação

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Viracopos
Aeroporto recebeu cinco voos cargueiros com carros, peças e estruturas da etapa do World Endurance Championship que será realizada em Interlagos
Aeroporto recebeu cinco voos cargueiros com carros, peças e estruturas da etapa do World Endurance Championship que será realizada em Interlagos

Terminal de Carga de Viracopos, em Campinas, recebeu entre os dias 2 e 4 de julho cinco aeronaves com equipamentos do World Endurance Championship 2026, competição que terá a etapa Rolex 6 Horas de São Paulo entre os dias 10 e 12 de julho, no Autódromo de Interlagos.

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A operação envolveu cinco voos charter dedicados ao transporte da estrutura do evento. Os três primeiros pousos, feitos com aeronaves Boeing 747-400, ocorreram nas madrugadas de quinta-feira (2) e sexta-feira (3). Outros dois voos chegaram no sábado (4).

Ao todo, foram desembarcadas cerca de 450 toneladas de cargas, incluindo carros de competição, peças técnicas, equipamentos de apoio e materiais usados na montagem da estrutura da prova. Depois da liberação no terminal, os itens seguiram em carretas para São Paulo.


Divulgação/Viracopos

A operação foi coordenada pela Sax Logistics, com apoio das equipes do TECA, da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, de autoridades alfandegárias e de empresas de logística envolvidas no transporte até Interlagos.

“O sucesso de uma operação deste porte reflete o trabalho integrado de todas as equipes do nosso Terminal de Carga. Viracopos se consolidou como a principal porta de entrada para os grandes eventos no Brasil justamente pela nossa capacidade de oferecer soluções logísticas rápidas, seguras e sob medida para cargas de alto valor e complexidade”, destacou a Diretora Comercial de Viracopos, Maria Fan.

O World Endurance Championship, promovido pela FIA e pela ACO, é uma das principais competições de automobilismo de longa duração do mundo. A categoria reúne montadoras e equipes em provas que combinam desempenho, estratégia, resistência e tecnologia.

O TECA de Viracopos é considerado uma das principais estruturas de carga aérea da América Latina. O terminal atua em operações de grande porte, com serviços de manuseio, armazenamento e liberação aduaneira, e responde por cerca de um terço do fluxo aéreo de cargas importadas no Brasil.

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