Um motociclista morreu na segunda-feira (6) após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido interior, em Americana. A vítima ainda não havia sido identificada. O acidente ocorreu no km 124 da via, segundo o Centro de Controle Multimodal da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo).

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Além da moto, também se envolveram na colisão um Jeep Renegade e um caminhão. Os motoristas dos dois veículos não ficaram feridos. A dinâmica do acidente ainda será investigada. Com a gravidade da ocorrência, a rodovia precisou ser totalmente interditada para atendimento à vítima.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado, mas a vítima não resistiu. A aeronave deixou o local às 17h. De acordo com a concessionária Autoban, que administra o trecho, a pista foi liberada às 17h49. No momento da reabertura, o congestionamento chegava a cinco quilômetros, entre os km 124 e 129.