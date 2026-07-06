Campinas realiza nesta quarta-feira (8) a 13ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com a oferta de mais de 900 vagas em diferentes setores da economia. O evento será das 9h às 16h, na Unisal Campinas, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.

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A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e será aberta a moradores de Campinas e da região. Ao todo, 16 empresas participarão do feirão, com processos seletivos e entrevistas presenciais ao longo do dia.

Antes de serem encaminhados aos recrutadores, os candidatos passarão por uma triagem feita pela equipe do CPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Essa etapa serve para direcionar cada pessoa às vagas compatíveis com seu perfil profissional, escolaridade e requisitos exigidos pelas empresas.