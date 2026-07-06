Campinas realiza nesta quarta-feira (8) a 13ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com a oferta de mais de 900 vagas em diferentes setores da economia. O evento será das 9h às 16h, na Unisal Campinas, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.
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A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e será aberta a moradores de Campinas e da região. Ao todo, 16 empresas participarão do feirão, com processos seletivos e entrevistas presenciais ao longo do dia.
Antes de serem encaminhados aos recrutadores, os candidatos passarão por uma triagem feita pela equipe do CPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Essa etapa serve para direcionar cada pessoa às vagas compatíveis com seu perfil profissional, escolaridade e requisitos exigidos pelas empresas.
Entre as oportunidades, o maior volume de vagas é para auxiliar de logística, com 100 postos oferecidos pelo Mercado Livre. A função exige ensino fundamental completo e tem salário de R$ 2.207.
A maior remuneração informada nesta edição é para o cargo de açougueiro, no Tenda Atacado. A vaga exige ensino médio completo e oferece salário de R$ 3.074.
As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas profissionais. A lista completa de vagas pode ser consultada no sistema do CPAT, onde os trabalhadores conseguem verificar quais funções se encaixam melhor em seu perfil.
Além das vagas de emprego, o feirão também terá serviços voltados à geração de renda e ao empreendedorismo. A Casa do Empreendedor fará atendimentos no local, com orientações para Microempreendedores Individuais, apoio do Sebrae e serviços do Banco do Povo.
A edição contará ainda com a parceria da Organização Internacional para as Migrações, a OIM, que oferecerá atendimento e informações direcionadas à população migrante.
A Secretaria de Trabalho e Renda recomenda que os interessados façam o cadastro prévio no sistema do CPAT. A medida facilita o atendimento no dia do evento e pode ampliar as chances de encaminhamento para entrevistas.
O cadastro pode ser feito pelo CPAT Centro, pelos postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde, pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Por causa do deslocamento das equipes para o feirão, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão no dia do evento.
EMPRESAS PARTICIPANTES
Árbore Engenharia
Casa da Sobremesa
Cor Line
Deo Capital Humano
Delphos
Diamante Tintas
GoodBom
Guima Conseco
GPS/Top Service
Mercado Livre
RD Saúde – Raia Drogasil
Recursus
Rhino RH
Sam’s Club
Tenda Atacado
Uniseter
SERVIÇO
13º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
Data: quarta-feira, 8 de julho
Horário: das 9h às 16h
Local: Unisal Campinas
Endereço: Avenida Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 224, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora
O que levar: documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital e carta de encaminhamento, para quem fez cadastro antecipado.
Consulta de vagas: cpat.campinas.sp.gov.br