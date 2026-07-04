04 de julho de 2026
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Paciente furta ambulância em Campinas e é preso em Valinhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Crime aconteceu em Campinas
Crime aconteceu em Campinas

Um paciente furtou uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na sexta-feira (3), na UPA Carlos Lourenço, em Campinas. O veículo foi localizado pela Polícia Militar na Alameda Itajubá, em Valinhos, cidade vizinha.

O suspeito foi detido e conduzido à delegacia do município, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não há informações sobre feridos ou danos materiais decorrentes da ação.

As circunstâncias do furto e como o momento exato e a forma como o paciente teve acesso à ambulância não foram detalhadas pela PM. A identidade e a idade do detido também não foram divulgadas.

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