Um paciente furtou uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na sexta-feira (3), na UPA Carlos Lourenço, em Campinas. O veículo foi localizado pela Polícia Militar na Alameda Itajubá, em Valinhos, cidade vizinha.

O suspeito foi detido e conduzido à delegacia do município, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não há informações sobre feridos ou danos materiais decorrentes da ação.

As circunstâncias do furto e como o momento exato e a forma como o paciente teve acesso à ambulância não foram detalhadas pela PM. A identidade e a idade do detido também não foram divulgadas.