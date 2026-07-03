Um jovem de 24 anos morreu na noite de quinta-feira (2) após colidir a motocicleta que pilotava contra a traseira de um caminhão que realizava a rega do canteiro central da Avenida Júlio Prestes, no bairro Taquaral, em Campinas.

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O veículo prestava serviço para a Prefeitura de Campinas no momento do acidente. Com o impacto da batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A vítima, que não teve o nome divulgado, trabalhava durante o dia em uma oficina de motos e, à noite, fazia entregas por aplicativo para complementar a renda. Equipes do Resgate, da Polícia Militar e da perícia técnica foram acionadas para atender à ocorrência. A avenida precisou ser interditada durante os trabalhos de perícia e remoção do corpo, o que causou lentidão no trânsito da região.