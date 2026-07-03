Campinas vai ganhar uma nova Unidade de Pronto Atendimento 24 horas na região do Jardim Campo Belo, no entorno do Aeroporto Internacional de Viracopos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) pelo prefeito Dário Saadi e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda no campus da Unicamp, em Barão Geraldo.
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A nova UPA será construída por meio de convênio entre a Prefeitura de Campinas e o governo federal. O investimento previsto é de R$ 9,3 milhões, e a expectativa é beneficiar uma região com aproximadamente 300 mil habitantes.
A escolha do Campo Belo é tratada como estratégica. A região de Viracopos cresceu nos últimos anos e, segundo a Prefeitura, ainda depende de deslocamentos longos para atendimento de urgência e emergência. Hoje, parte importante dessa demanda é absorvida pela UPA São José, que opera com sobrecarga.
“A região no entorno do Aeroporto de Viracopos, do ponto de vista estratégico, é a que está mais desassistida do atendimento de urgência e emergência. Tem outras solicitações de UPAs encaminhadas, mas a que será implantada na região do Campo Belo vai garantir um atendimento mais rápido e mais próximo, já que hoje a população de lá é atendida pela UPA São José, que está sobrecarregada”, afirmou Dário.
Segundo o prefeito, a nova unidade vai ajudar a qualificar a rede de urgência e emergência do município. “A nova UPA vai qualificar o atendimento de urgência e emergência em Campinas”, completou.
A unidade será de porte 3, o maior modelo de pronto atendimento 24 horas previsto pelo Ministério da Saúde. Esse tipo de estrutura tem capacidade para resolver a maior parte das urgências e emergências clínicas, além de estabilizar pacientes em estado mais grave antes de uma eventual transferência para hospitais.
A proposta do Fundo Municipal de Saúde para a construção da UPA recebeu parecer favorável do governo federal na quarta-feira (1º), etapa necessária para o avanço do convênio e dos trâmites administrativos.
Quando estiver em funcionamento, a UPA da região de Viracopos será a quinta unidade de pronto atendimento da Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. Campinas conta atualmente com as UPAs Carlos Lourenço, Campo Grande, Anchieta Metropolitana e São José.
O anúncio da nova UPA ocorreu durante visita de Padilha a Campinas. Na mesma agenda, o ministro também divulgou investimentos para o Hospital de Clínicas da Unicamp, o Hemocentro e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, em áreas como hemoterapia, cirurgias e inovação tecnológica.
A solenidade também marcou a entrega da renovação da certificação do Hospital Mário Gatti como hospital de ensino. Na prática, a certificação fortalece a integração entre assistência, formação profissional e ensino em saúde dentro da rede pública.
O presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni, destacou a importância do credenciamento para a formação de profissionais e para a qualidade do atendimento à população. “Cerca de 1 mil alunos de pós-graduação, graduação e escolas técnicas circulam, por mês, dentro da Rede Mário Gatti. O hospital de ensino é uma verba do governo federal que direcionamos para treinamento de todo esse pessoal técnico em saúde para o SUS”, afirmou.
Segundo Bisogni, a renovação reforça a conexão entre assistência, treinamento e ensino. “Essa é a importância, a vinculação da assistência, treinamento e ensino, que eu acho vital para o Sistema Único de Saúde no Brasil”, completou.