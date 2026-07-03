Campinas vai ganhar uma nova Unidade de Pronto Atendimento 24 horas na região do Jardim Campo Belo, no entorno do Aeroporto Internacional de Viracopos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) pelo prefeito Dário Saadi e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda no campus da Unicamp, em Barão Geraldo.

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A nova UPA será construída por meio de convênio entre a Prefeitura de Campinas e o governo federal. O investimento previsto é de R$ 9,3 milhões, e a expectativa é beneficiar uma região com aproximadamente 300 mil habitantes.

A escolha do Campo Belo é tratada como estratégica. A região de Viracopos cresceu nos últimos anos e, segundo a Prefeitura, ainda depende de deslocamentos longos para atendimento de urgência e emergência. Hoje, parte importante dessa demanda é absorvida pela UPA São José, que opera com sobrecarga.