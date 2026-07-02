A Comissão Processante que apura a conduta do vereador Vini Oliveira (Cidadania) decidiu, no fim da manhã desta quinta-feira (2), dar continuidade ao processo que pode resultar na cassação do mandato do parlamentar na Câmara de Campinas.

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A decisão foi tomada por unanimidade pelos três integrantes da CP: Paulo Haddad (PSD), presidente; Otto Alejandro (PL), relator; e Dr. Yanko (PP), membro. O colegiado aprovou o relatório apresentado por Otto, que defendeu o avanço da apuração para a fase de instrução processual.

No parecer, o relator afirmou que, “apesar dos argumentos da defesa, os indícios levantados pela denúncia, em seu contexto, demandam um aprofundamento das investigações”. Otto também apontou a necessidade de continuidade do processo “em face da gravidade dos indícios apresentados e da necessidade de esclarecimento dos fatos”.