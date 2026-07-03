A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens investigados por extorsão, usura e possível ligação com organização criminosa em Campinas. A ocorrência foi registrada no Jardim Eulina, depois que uma vítima procurou novamente a 1ª DIG/Deic para relatar ameaças relacionadas à cobrança de valores.
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Segundo a investigação, a mesma vítima já havia sido alvo de um caso semelhante em 15 de maio, quando policiais civis prenderam em flagrante um colombiano suspeito de praticar agiotagem e usar ameaças para cobrar dívidas.
Nesta nova ocorrência, registrada em 2 de junho, a vítima acionou os investigadores e informou que outros dois homens, também de nacionalidade colombiana, estavam em seu estabelecimento praticando o mesmo tipo de cobrança.
As equipes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais, da Divisão Especializada de Investigações Criminais, foram até a Rua Guido Segalho, no Jardim Eulina, e localizaram a dupla. Os investigados foram identificados como Kevin Andrey Miranda Hinestroza e Mateo Aristizabal Diaz.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentou aos agentes mensagens de cobrança e ameaças recebidas. O material foi anexado à ocorrência e será usado na apuração para esclarecer a dinâmica das abordagens e a possível relação entre os suspeitos.
A polícia informou que, neste momento, ainda não há elementos suficientes para afirmar que os dois presos tenham ligação com o colombiano detido em maio. Mesmo assim, a semelhança no modo de cobrança e o fato de a mesma vítima ter sido procurada novamente serão investigados.
A dupla foi autuada em flagrante. A Polícia Civil também representou à Justiça pela conversão da prisão em preventiva, para que os investigados permaneçam detidos durante o andamento da apuração.
O caso segue sob responsabilidade da 1ª DIG/Deic de Campinas.