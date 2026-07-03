A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens investigados por extorsão, usura e possível ligação com organização criminosa em Campinas. A ocorrência foi registrada no Jardim Eulina, depois que uma vítima procurou novamente a 1ª DIG/Deic para relatar ameaças relacionadas à cobrança de valores.

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Segundo a investigação, a mesma vítima já havia sido alvo de um caso semelhante em 15 de maio, quando policiais civis prenderam em flagrante um colombiano suspeito de praticar agiotagem e usar ameaças para cobrar dívidas.

Nesta nova ocorrência, registrada em 2 de junho, a vítima acionou os investigadores e informou que outros dois homens, também de nacionalidade colombiana, estavam em seu estabelecimento praticando o mesmo tipo de cobrança.