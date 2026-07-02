A Polícia Civil prendeu um homem de 40 anos apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no Morro dos Macacos, no bairro Novo Campos Elíseos, em Campinas. Com ele, os agentes apreenderam mais de 3 mil porções de drogas e um revólver. A informação é da TH+ Record.

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Segundo os policiais, o suspeito era conhecido na região como uma espécie de “gerente do tráfico” e atuava na organização da venda de entorpecentes no bairro. Ele também era considerado perigoso pelos investigadores.

Durante a ação, as equipes localizaram uma grande quantidade de drogas já fracionadas para comercialização. O material apreendido incluía porções de diferentes tipos de entorpecentes, além da arma de fogo.