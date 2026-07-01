A Comissão Processante que apura a conduta do vereador Vini Oliveira (Cidadania) se reúne nesta quinta-feira (2), às 11h30, na sala Thomás Moro, a Sala VIP da Câmara de Campinas, para decidir se a denúncia contra o parlamentar seguirá para a fase de produção de provas ou se será arquivada.

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O encontro foi convocado pelo presidente da CP, Paulo Haddad (PSD), e terá como principal ponto a apresentação do relatório do vereador Otto Alejandro (PL), relator do processo. Caberá a ele indicar se a apuração deve prosseguir ou se a denúncia, apresentada pela vereadora Mariana Conti (PSOL), deve ser arquivada.

A reunião ocorre dois dias depois de Vini Oliveira protocolar sua defesa prévia na Câmara. O documento foi apresentado terça-feira (30) e é assinado pelos advogados Haroldo Cardella e Luciano Stringeti Silva de Almeida.